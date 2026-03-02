ভিন্ন স্বাদে সাবুদানার পায়েস, দেখুন রেসিপি

সাবুদানার পায়েসের রেসিপি দিয়েছেন রোয়েনা মাহজাবীন
তরল দুধ: ২ লিটার
সাবুদানা: ৪ কাপ
চিনি: স্বাদমতো
এলাচি: ৩টা
কুকিং চকলেট: ১ কাপ (মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গলিয়ে নেওয়া)
তেজপাতা: ১টি
দুধ জ্বাল দিয়ে দেড় লিটারে নামিয়ে আনুন।
এ সময় সাবুদানা ডুবো পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
দুধ ঘন হলে এলাচি, তেজপাতা ও চিনি দিন।
সাবুদানা পানি ঝরিয়ে নিয়ে দুধে দিয়ে দিন। জ্বাল দিয়ে ঘন হলে নামিয়ে নিন।
এবার এই পায়েস অর্ধেকটা নিয়ে তাতে ২ টেবিল চামচ গলানো চকলেট মিশিয়ে নিন।
সার্ভিং কাপে প্রথমে চকলেট মেশানো পায়েস দিন।
জমে যাওয়ার পর ওপরে সাদা পায়েস ঢেলে দিন। সবশেষে ওপরে গলানো চকলেট ঢেলে পরিবেশন করুন।