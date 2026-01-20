গাজরের আচারের রেসিপি

শীতের গাজরের স্বাদই আলাদা। রঙিন এই সবজি দিয়ে বানানো যায় নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
গাজর: ৩ কাপ (জুলিয়ান কাট)
মুলা: ১ কাপ (জুলিয়ান কাট)
সবুজ: ক্যাপসিকাম ১ কাপ (জুলিয়ান কাট)
আদা: আধা কাপ (জুলিয়ান কাট)
পেঁয়াজ: ১ কাপ (জুলিয়ান কাট)
রসুন: ২ কোয়া
ভিনেগার: ২ কাপ
লবণ: আধা চা-চামচ
চিনি: আধা চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
গোটা ধনে: আধা চা-চামচ।
গাজর, মুলা, ক্যাপসিকাম, আদা ও পেঁয়াজ শুকনা কাপড়ে মুছে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিন। বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে পরিষ্কার, শুকনা কাচের বয়ামে ভরে নিন। ঢাকনা বন্ধ করে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করুন। ২-৩ দিন পর খাওয়ার উপযোগী হবে।