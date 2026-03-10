চিংড়ি দুধে বিরিয়ানি
চিংড়ি দুধে বিরিয়ানি
রসনা

চিংড়ি দুধে বিরিয়ানি, জেনে নিন রেসিপি

ঈদের দিন দুপুরে বা রাতের দাওয়াতে ভিন্ন স্বাদ পেতে চাইলে বানাতে পারেন চিংড়ি মালাই বিরিয়ানি। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

  • মাঝারি চিংড়ি ১ কেজি

  • লবণ সামান্য

  • সয়াবিন তেল ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা ২ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা ১ চা–চামচ

  • হলুদগুঁড়া ১ চা–চামচ

  • মরিচগুঁড়া ১ চা–চামচ

  • চিনি ১ চা–চামচ

  • গরমমসলা কয়েকটি

  • লবণ পরিমাণমতো

  • পোলাও চাল ১ কেজি

  • পানি ৫ কাপ

  • বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ

  • কিশমিশ ১ টেবিল চামচ

  • নারকেলের দুধ ১ কাপ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা ২ টেবিল চামচ

  • ঘি ১ টেবিল চামচ

চিংড়ি মালাই বিরিয়ানি

প্রণালি

  • চিংড়িতে সামান্য লবণ মেখে সয়াবিন তেলে হালকা ভেজে তুলে রাখুন।

  • একই তেলে পেঁয়াজকুচি ভেজে নিন।

  • আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, চিনি, লবণ ও গরমমসলা সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন।

  • কষানো মসলায় চাল ও ভাজা চিংড়ি দিয়ে ১ মিনিট নাড়ুন।

  • এরপর পানি, বাদামবাটা ও কিশমিশ দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন।

  • প্রায় ১০ মিনিট পর নারকেলের দুধ দিয়ে নেড়ে কম আঁচে রান্না চালিয়ে যান।

  • পানি শুকিয়ে চাল সেদ্ধ হয়ে এলে বেরেস্তা ও ঘি ছড়িয়ে চুলা বন্ধ করুন।

Also read:শাহি রেশমি বিফ স্ট্রোগানফ বিরিয়ানির রেসিপি
আরও পড়ুন