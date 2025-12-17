চিকেন ফ্লাওয়ার ডাম্পলিংয়ের রেসিপি

শীতের বিকেলে বানিয়ে নিন গরম–গরম চিকেন ফ্লাওয়ার ডাম্পলিং–এর নাশতা। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
মুরগির কিমা ২ কাপ
আদাবাটা ১ চা-চামচ
রসুনবাটা আধা চা-চামচ
গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
সয়া সস ১ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ
পুদিনাপাতা মিহিকুচি ১ চা-চামচ
বাসমতী চাল ১ কাপ
লবণ সামান্য
বাসমতী চাল পরিষ্কার করে ধুয়ে সামান্য লবণ–পানিতে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পরে চালের পানি ঝরিয়ে নিন।
কিমার সঙ্গে আদাবাটা, রসুনবাটা, সয়া সস, গোলমরিচ গুঁড়া ও পুদিনা ভালোভাবে মেশান। গোল গোল করে বল তৈরি করুন।
এবার চালে মাংসের বলগুলো গড়িয়ে নিন।
১০ থেকে ১৫ মিনিট ভাপে দিন।
সেদ্ধ হলে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।