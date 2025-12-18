পাটিসাপটা পিঠা
রসনা

পাটিসাপটা পিঠার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

উপকরণ

  • চালের গুঁড়া: দেড় কাপ

  • গুঁড়া দুধ: ২ কাপ

  • পানি: আধা কাপ

  • নারকেল কোরানো: ১ টেবিল চামচ

  • এলাচি: ২টা

  • ময়দা: ২ টেবিল চামচ

  • চিনি: ৩–৪ কাপ

  • লবণ: পরিমাণমতো

প্রণালি

  • আধা কাপ চালের গুঁড়া টেলে নিন চুলায়।

  • গুঁড়া দুধ থেকে দুই টেবিল চামচ দুধ আলাদা করে রাখুন।

  • বাকিটুকু পানি দিয়ে গুলিয়ে নিন।

  • প্যানে টেলে রাখা চালের গুঁড়াতে দুধ আর অর্ধেক চিনি মিশিয়ে নিন।

  • লবণ দিন।

  • নারকেল কোরা মিশিয়ে নিন।

  • মাঝারি থেকে অল্প আঁচে অনবরত নেড়ে ঘন পুর করে নিন।

  • ঘন হয়ে এলে এলাচির গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন।

  • এবার বাকি চালের গুঁড়া, বাকি গুঁড়া দুধ, ময়দা একটি গভীর পাত্রে নিন।

  • পানি দিয়ে পাতলা একটা গোলা তৈরি করুন।

  • এতে লবণ ও বাকি চিনি মিশিয়ে নিন।

  • গোলা বেশি পাতলা হবে না আবার বেশি ঘন হবে না।

  • চুলায় প্যান দিন।

  • হালকা গরম হলেই ডালের চামচ দিয়ে এক হাতা ছড়িয়ে দিন।

  • ঢেকে দিন।

  • ৩০ সেকেন্ড পর ঢাকনা খুলে লম্বাটে করে এক কিনার পুর দিয়ে রোল করে ভাঁজ করে নিন।

  • ভাঁজ হলে সাবধানে তুলে নিন।

  • এভাবে সব পিঠা করে নিন।

