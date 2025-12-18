পাটিসাপটা পিঠার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম
চালের গুঁড়া: দেড় কাপ
গুঁড়া দুধ: ২ কাপ
পানি: আধা কাপ
নারকেল কোরানো: ১ টেবিল চামচ
এলাচি: ২টা
ময়দা: ২ টেবিল চামচ
চিনি: ৩–৪ কাপ
লবণ: পরিমাণমতো
আধা কাপ চালের গুঁড়া টেলে নিন চুলায়।
গুঁড়া দুধ থেকে দুই টেবিল চামচ দুধ আলাদা করে রাখুন।
বাকিটুকু পানি দিয়ে গুলিয়ে নিন।
প্যানে টেলে রাখা চালের গুঁড়াতে দুধ আর অর্ধেক চিনি মিশিয়ে নিন।
লবণ দিন।
নারকেল কোরা মিশিয়ে নিন।
মাঝারি থেকে অল্প আঁচে অনবরত নেড়ে ঘন পুর করে নিন।
ঘন হয়ে এলে এলাচির গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন।
এবার বাকি চালের গুঁড়া, বাকি গুঁড়া দুধ, ময়দা একটি গভীর পাত্রে নিন।
পানি দিয়ে পাতলা একটা গোলা তৈরি করুন।
এতে লবণ ও বাকি চিনি মিশিয়ে নিন।
গোলা বেশি পাতলা হবে না আবার বেশি ঘন হবে না।
চুলায় প্যান দিন।
হালকা গরম হলেই ডালের চামচ দিয়ে এক হাতা ছড়িয়ে দিন।
ঢেকে দিন।
৩০ সেকেন্ড পর ঢাকনা খুলে লম্বাটে করে এক কিনার পুর দিয়ে রোল করে ভাঁজ করে নিন।
ভাঁজ হলে সাবধানে তুলে নিন।
এভাবে সব পিঠা করে নিন।