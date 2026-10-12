বিউলির ডালে টমেটো লইট্টা শুঁটকির রেসিপি

লইট্টা শুঁটকি: ১০টি
সারা রাত ধরে ভেজানো বিউলির ডাল: সিকি কাপ
টমেটো: ২টি
তেল: সিকি কাপ
মরিচ: ১ চা-চামচ
মিষ্টি মরিচ: ৩ টেবিল চামচ
ধনিয়াগুঁড়া: ১ চা-চামচ
হলুদ: ১ চা-চামচ
রসুন: ১টা বড় আস্ত (কিছু কুঁচি করা)
পেঁয়াজকুচি: ২টি
লবণ: স্বাদমতো
কাঁচা মরিচ: ৫–৬টি
প্রথমে শুঁটকি ভলো করে পরিষ্কার করে কেটে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে পাত্রে তেল দিয়ে পেঁয়াজ ও রসুন ২–৩ মিনিট হালকা রান্না করে নিতে হবে।
পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে এর সঙ্গে শুঁটকিসহ ওপরের সব উপকরণ কষিয়ে নিতে হবে ৫–৬ মিনিট।
কষানো হয়ে গেলে ঝোলের পানি দিয়ে ঢেকে দিন।
আরও ৭–৮ মিনিট রান্না করুন। লবণ চেখে নামিয়ে নিন।