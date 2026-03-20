সিলেটের আখনি বিরিয়ানি রাঁধতে যেসব মসলা লাগবে

সিলেটের আখনি বিরিয়ানি
রসনা

সিলেটের আখনি বিরিয়ানি রাঁধতে যেসব মসলা লাগবে

ঈদের দিন রাঁধতে পারেন সিলেটের আখনি বিরিয়ানি। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • তেল আধা কাপ ও ১ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা ১ টেবিল চামচ ও আধা চা–চামচ

  • রসুনবাটা ১ চা চামচ ও আধা চা-চামচ

  • পেঁয়াজকুচি আধা কাপ ও সামান্য

  • জিরাগুঁড়া সিকি চা-চামচ

  • টমেটোকুচি আধা কাপ

  • জিরাগুঁড়া ১ টেবিল চামচ

  • ধনেগুঁড়া ১ চা–চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • শর্ষেবাটা ১ টেবিল চামচ

  • বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ

  • পাঁচফোড়নবাটা ১ চা-চামচ

  • টক দই ২ টেবিল চামচ

  • গরুর মাংস ৭৫০ গ্রাম

  • গোটা জিরা ১ টেবিল চামচ

  • গোটা মেথি আধা চা–চামচ

  • বড় এলাচি ২টি, লবঙ্গ কয়েকটি

  • ছোট এলাচি কয়েকটি

  • দারুচিনি কয়েক টুকরা

  • তেজপাতা কয়েকটি

  • পোলাও চাল ১ কাপ

  • কাঁচা মরিচ ৭-৮টি

  • গাজর ছোট টুকরা আধা কাপ

  • সবুজ মটরশুঁটি আধা কাপ

  • গরম পানি ৩ কাপ, বিরিয়ানি মসলা আধা চা–চামচ (এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ, বড় এলাচি ও কাবাব মসলা), কালো গোলমরিচ আধা চা–চামচ।

প্রণালি

  • প্রথমে কড়াইয়ে আধা কাপ তেল গরম করে নিন।

  • তাতে আদাবাটা ও রসুনবাটা ভেজে নিন। এরপর আধা কাপ পেঁয়াজকুচি ও জিরাগুঁড়া দিয়ে ভাজুন।

  • পেঁয়াজ হালকা বাদামি হলে টমেটোকুচি দিন। তারপর জিরাগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, লবণ, শর্ষেবাটা, বাদামবাটা, টক দই ও পাঁচফোড়নবাটা সামান্য পানি দিয়ে কষান।

  • মসলা কষে এলে মাংস দিয়ে নাড়ুন। মাঝারি আঁচে ঢেকে মাংস সেদ্ধ করুন। প্রয়োজনে সামান্য গরম পানি দিতে পারেন।

  • অন্য একটি পাত্রে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে সামান্য পেঁয়াজকুচি ভেজে নিন। এরপর গোটা জিরা, মেথি, বড় এলাচি, লবঙ্গ, ছোট এলাচি, দারুচিনি ও তেজপাতা দিয়ে হালকা ভেজে নিন।

  • তাতে আধা চা-চামচ আদাবাটা ও আধা চা-চামচ রসুনবাটা দিয়ে নেড়ে পোলাও চাল ঢেলে দিন।

  • চালের সঙ্গে কাঁচা মরিচ, গাজর ও সবুজ মটরশুঁটি মিশিয়ে নেড়ে নিন। এবার তিন কাপ গরম পানি দিন।

  • পানি কিছুটা শুকিয়ে এলে বিরিয়ানি মসলা, কালো গোলমরিচ ও রান্না করা মাংস দিয়ে ঢেকে দিন। অল্প আঁচে আরও ১০ মিনিট দমে রাখুন।

আরও পড়ুন