হেজেলনাট ডার্ক ডিজায়ারের রেসিপি

বড়দিন বা খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদ্যাপনে কেক বা মিষ্টি খাবারের বিশেষ কদর থাকে। বড়দিনে বানাতে পারেন পাঁচ তারকা হোটেলের মতো কেক বা ডেজার্ট। রেসিপি দিয়েছেন হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ শাহিদ শাহিন
ডিমের সাদা অংশ: ২২০ গ্রাম
গুঁড়া চিনি: ১৮০ গ্রাম
হেজেলনাট পাউডার: ১৫০ গ্রাম
চিনি: ৮০ গ্রাম
ময়দা: ৪৫ গ্রাম
বেকিং পাউডার: ৩ গ্রাম
কোকো পাউডার: ১৫ গ্রাম
তরল দুধ: ১৫০ গ্রাম
ডার্ক চকলেট: ২০০ গ্রাম
ডিমের কুসুম: ৩টি
চিনি: ২০ গ্রাম
হুইপড ক্রিম: ২০০ গ্রাম
জেলাটিন: ১০ গ্রাম
একটি পাত্রে ডিমের সাদা অংশ বিট করুন।
আস্তে আস্তে চিনি দিয়ে বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে নিন।
একটি বেকিং ট্রেতে মিশ্রণটি সুইস রোল স্পঞ্জের মতো করে ওপরে বাদাম ছড়িয়ে ১০ মিনিট বেক করতে হবে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে।
এবার মুজ তৈরির জন্য দুধ ও চিনি গরম করে চকলেট দিয়ে গলিয়ে নিন।
জেলাটিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন।
গরম দুধ থেকে অর্ধেক দুধ নিয়ে ডিমের কুসুমের সঙ্গে মেলাতে হবে।
এবার জেলাটিন দিয়ে ৮২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে না আসা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে।
এবার আস্তে আস্তে গানাশ দিয়ে নাড়তে হবে।
৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখে ক্রিম দিয়ে মুজ বানিয়ে রাখতে হবে।
এবার স্পঞ্জের ওপর মুজ দিয়ে সাজিয়ে ফ্রিজে জমিয়ে নিতে হবে।