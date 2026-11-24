বাড়িতেই বানাতে পারেন ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনা ফল। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
পাকা কলা: ১ ডজন
পাকা কলা গোল গোল করে কেটে নিন।
কড়া রোদে শুকিয়ে নিন।
চাইলে চুলায় কম আঁচে ভারী পাত্র দিয়েও শুকিয়ে নিতে পারেন।
বায়ুরোধী বক্সে অথবা জিপার ব্যাগে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন।
থাই পাকা পেঁপে: ১ বা ২টি (দেশি পাকা পেঁপে দিয়েও করতে পারেন, তবে থাই পাকা পেঁপে দেখতে লাল আর মিষ্টি বেশি হয়।)
পাকা পেঁপের খোসা ও বিচি ফেলে নিন।
আধা ইঞ্চি মোটা করে টুকরা করে কেটে নিন।
এবার বেকিং ট্রে-তে ছড়িয়ে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে দুই ঘণ্টা রাখুন।
মাঝখানে কয়েকবার নেড়ে দিন।
পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে ওভেন থেকে বের করে নিন।
ঠান্ডা হলে বায়ুরোধী বয়াম অথবা জিপলক ব্যাগে রেখে সংরক্ষণ করুন।