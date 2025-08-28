লুচি ও আলুর দমের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
ময়দা: ২ কাপ
তেল বা ঘি: ২ কাপ
পানি: আধা কাপ
লবণ: স্বাদমতো
ময়দায় ৪ টেবিল চামচ তেল দিয়ে ময়ান দিতে হবে। এরপর পানি দিয়ে ময়দা মথে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। ময়দা ১০ ভাগ করে নিন। পিঁড়িতে খুব সামান্য তেল মাখিয়ে লুচি বেলে নিন। লুচি ডুবো তেলে ভাজতে হবে। লুচি তেলে ছাড়ার পর ফুলে উঠলে ওলটাতে হবে এবং কয়েক সেকেন্ড পর নামাতে হবে। লুচি ফুলে রং সাদা থাকতেই তেল থেকে তুলে নিতে হবে। এরপর গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।
ছোট আলু: ২৫০ গ্রাম
সরষের তেল: ৫০ মিলিলিটার
পেঁয়াজ সেদ্ধ: ২০০ গ্রাম
টমেটো পিউরি: ২৫ মিলিলিটার
কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ
জিরাগুঁড়া: ২ চা-চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
আদা ও রসুনবাটা: ৫০ গ্রাম
গরমমসলা: ১ চা-চামচ
সরষের তেল গরম করুন। ধোঁয়া উঠতে থাকলে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ পেঁয়াজবাটা দিয়ে সাঁতলে নিন, যতক্ষণ না সোনালি রং ধরে।
এর মধ্যে আদা ও রসুনবাটা দিতে হবে।
জিরাগুঁড়া এবং শুকনা মরিচগুঁড়া ও হলুদ পানিতে গুলে ওর মধ্যে দিন।
টমেটো পিউরি মেশান। যতক্ষণ না তেল ছাড়ে, ততক্ষণ জ্বাল দিতে থাকুন।
খোসা ছাড়ানো ছোট আলু দিয়ে পানি ঢেলে দিন।
হালকা আঁচে কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে, যতক্ষণ না আলু সেদ্ধ হচ্ছে।
পানি কমে গা মাখা মাখা হলে গরমমসলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।