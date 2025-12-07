পালংশাকে ফলি মাছের মাথা
রসনা

পালংশাকে ফলি মাছের মাথার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফাতিমা আজিজ

উপকরণ

  • পালংশাক: ২ আঁটি

  • পেঁয়াজকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • হলুদগুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • ফলি মাছের মাথা: ৪টি

  • লবণ: আধা চা-চামচ বা স্বাদমতো

  • তেল: ২ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচ (চেরা): ৪টি

প্রণালি

  • পালংশাকের ডাঁটা ফেলে টুকরো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • ফলি মাছের মাথা পরিষ্কার করে সামান্য লবণ মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে দিন।

  • ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করে নিন।

  • সামান্য লবণ ও হলুদ মেখে ফলি মাছের মাথা হালকা ভেজে নিন।

  • তেল ছেঁকে উঠিয়ে একই তেলে পেঁয়াজকুচি ও রসুন সোনালি করে ভেজে নিন।

  • সামান্য হলুদগুঁড়া দিয়ে কষিয়ে নিন।

  • মসলা ভালো করে কষানো হলে পালংশাক দিন।

  • পালংশাকে সামান্য লবণ দিয়ে আগে থেকে একটু ভাপিয়ে নিতে হবে।

  • দু–একবার ফুটে উঠলে মাছের মাথা দিয়ে দিন।

  • আঁচ কমিয়ে জ্বাল দিন।

  • ৫ মিনিট পর নামিয়ে পরিবেশন করুন।

