রসনা

বাড়িতেই বানান বাটারস্কচ কেক

চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন মজার সব কেক। বাটারস্কচ কেক রেসিপি দিয়েছেন শিরিন ফাতেমা

জীবনযাপন ডেস্ক

বাটারস্কচ কেক

বাটার ক্রিম, ক্যারামেল সস, বাদামকুচি দিয়ে কেক সাজিয়ে পরিবেশন করুন
ছবি:সুমন ইউসুফ

উপকরণ: ময়দা ৬০ গ্রাম, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, কাঠবাদামের মিহি গুঁড়া বা আমন্ড ফ্লাওয়ার ১০ গ্রাম, ডিম ২টি, চিনি ৬০ গ্রাম, তরল দুধ ১০ গ্রাম, গলানো মাখন ১৫ গ্রাম, বাটারস্কচ অ্যাসেন্স আধা চা-চামচ, হলুদ খাবার রং কয়েক ফোঁটা।

প্রণালি: ময়দা, বেকিং পাউডার, কর্নফ্লাওয়ার ও আমন্ড ফ্লাওয়ার একসঙ্গে চেলে নিন। মাখন গলিয়ে তরল দুধে মিশিয়ে নিন। ডিম ও চিনি দুই ধাপে বিট করুন, যতক্ষণ না মিশ্রণটি ফোমের মতো নরম ও চিনি গলে যায়। এবার ধীরে ধীরে শুকনো উপকরণগুলো ডিমের মিশ্রণে মেশান (দুই ধাপে মেশালে মিশ্রণটি আরও মসৃণ হবে)। এরপর গলানো মাখন ও দুধের মিশ্রণ ঢেলে ভালোভাবে মেশান।

সবশেষে বাটারস্কচ অ্যাসেন্স ও খাবার রং মেশান। মিশ্রণটি তেল মাখানো কেক মোল্ডে ঢেলে দিন। ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় ৩০ মিনিট বেক করুন। ঠান্ডা হলে কেকটি বের করে প্রয়োজনমতো বাটার ক্রিম, ক্যারামেল সস, বাদামকুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

