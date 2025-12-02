শাকের পাকোড়ার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ
লালশাক, পালংশাক ও পুঁইশাক: ১ কাপ
আলুকুচি: আধা কাপ
পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ
কাঁচা মরিচকুচি: ২টি
ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ
আদাবাটা: ১ চা-চামচ
রসুনবাটা: ১ চা-চামচ
জিরাগুঁড়া: আধা চা-চামচ
হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ
মরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
লবণ: স্বাদমতো
চিনি: ১ চা-চামচ
ময়দা: ২ টেবিল চামচ
চালের গুঁড়া: ৩ টেবিল চামচ
পানি: প্রয়োজনমতো
তেল: ভাজার জন্য প্রয়োজনমতো।
শাক ও সবজিগুলো ভালো করে ধুয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিন। একটি বড় পাত্রে কুচি করা শাক, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ এবং ধনেপাতা নিন। তাতে আদাবাটা, রসুনবাটা, জিরাগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, লবণ এবং সামান্য চিনি দিয়ে ভালোভাবে মেশান। এবার এই মিশ্রণে ময়দা এবং চালের গুঁড়া দিন। অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। লক্ষ রাখবেন যেন খুব বেশি পাতলা না হয়ে যায়। একটি কড়াইতে তেল গরম করুন। তেল গরম হলে, ছোট ছোট বলের আকারে বা চ্যাপটা করে মিশ্রণটি তেলে ছাড়ুন। মাঝারি আঁচে পাকোড়াগুলো বাদামি এবং মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। গরম-গরম সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।