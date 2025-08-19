রসনা

তালের লুচির রেসিপি

ভারী বৃষ্টি, কিন্তু গরম কমছে না। কারণ, তাল পাকানো ভাদ্র চলে এসেছে। এ সময়ই বানাবেন তালের নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়

তালের লুচি
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

তালের রস ১ কাপ, ময়দা ২ কাপ, সুজি ২ টেবিল চামচ, গুড় বা চিনি ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো (মাখানো ও ভাজার জন্য)।

প্রণালি

একটি বড় বাটিতে ময়দা, সুজি, গুড় বা চিনি ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে নিন। এবার ধীরে ধীরে তালের রস মাখতে থাকুন। নরম কিন্তু শক্ত খামির তৈরি করতে হবে (সাধারণ লুচির ডো যেমন হয়)। খামির ঢেকে অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। খামির থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। হাত দিয়ে গোল করে নিয়ে বেলন দিয়ে পাতলা গোল লুচি বানান। কড়াইতে তেল গরম করুন। মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। একে একে লুচি ছাড়ুন। লুচি ফুলে উঠবে ও সোনালি হয়ে আসবে। গরম-গরম লুচি নামিয়ে নিন। পরিবেশন করুন।

