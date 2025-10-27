ডিমের ঝালের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ সুবর্ণা
ডিম: ৪টি
পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ
হলুদগুঁড়া: আধা চা–চামচ
মরিচগুঁড়া: স্বাদমতো
জিরাগুঁড়া: ১ চা–চামচ
আদাবাটা: ১ চা–চামচ
রসুনবাটা: আধা চা–চামচ
গরমমসলার গুঁড়া: ১ চা–চামচের তিন ভাগের এক ভাগ
কাঁচা মরিচ: ৫টি
লবণ: স্বাদমতো
তেল: আধা কাপ
ডিম সেদ্ধ করে গরম পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
একদম ঠান্ডা হয়ে গেলে ভালোমতো খোসা ছাড়িয়ে ডিমের খোসার সাহায্যেই ডিমের গা হালকা চিরে দিতে হবে, যাতে রান্নার সময় তেল মসলা ও লবণ ভালোভাবে ভেতরে ঢোকে।
এরপর ডিমের গায়ে অল্প লবণ ও হলুদ মাখিয়ে প্যানে তেল গরম করে হালকা ভেজে রাখতে হবে।
সেই তেলেই পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে গরমমসলা আর কাঁচা মরিচ বাদে বাকি মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।
ভেজে রাখা ডিম দিয়ে ২ বা ৩ মিনিট কষিয়ে অল্প গরম পানি আর আস্ত কাঁচা মরিচ (ঝাল পছন্দ করলে চেরা কাঁচা মরিচও দেওয়া যেতে পারে) দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে।
পানি শুকিয়ে গা মাখা ঝোল হয়ে এলে গরমমসলা গুঁড়া মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।
ধনেপাতা পছন্দ হলে গরমমসলার গুঁড়া বাদ দিয়ে ধনেপাতাকুঁচি ছড়িয়ে দিয়েও পরিবেশন করতে পারেন।