জলপাই দিয়ে মুরগি রান্নার রেসিপি

বাজারে চলে এসেছে দেশি জলপাই। দেশি জলপাই দিয়ে বানাতে পারেন নানা ধরনের পদ। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
মুরগির মাংস: ১ কেজি (টুকরা করা)
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
গোলমরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ
জলপাই তেল বা সয়াবিন তেল: ৪ টেবিল চামচ
দারুচিনি :১ টুকরা
তেজপাতা: ২টি
পেঁয়াজ: ২টি (কুচি)
টমেটো: ২টি (কুচি করা)
হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ
লাল মরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ
জিরাগুঁড়া: আধা চা-চামচ
জলপাই: (সবুজ/কালো) ১ কাপ
ক্যাপসিকাম: আধা কাপ (ঐচ্ছিক)
পানি: প্রয়োজনমতো।
প্রণালি
মুরগিতে লবণ, লেবুর রস, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচগুঁড়া দিয়ে ২০-৩০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন। একটি প্যানে তেল গরম করে নিন। দারুচিনি ও তেজপাতা দিন। পেঁয়াজ দিয়ে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এখন টমেটো দিন। এরপর হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরাগুঁড়া দিয়ে ২ মিনিট নাড়ুন। ম্যারিনেট করা মুরগি মিশিয়ে ভালোভাবে ভাজুন। ঢাকনা দিয়ে ১০ মিনিট কম আঁচে রান্না করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী সামান্য পানি দিন। মুরগি প্রায় সেদ্ধ হয়ে এলে জলপাই দিয়ে দিন। আরও ১০-১২ মিনিট ঢেকে রান্না করুন, যেন জলপাইয়ের স্বাদ মুরগির মধ্যে ঢুকে যায়। ক্যাপসিকাম দিন। ওপর থেকে সামান্য জলপাই তেল ছড়িয়ে দিন। গ্রেভি ঘন হলে নামিয়ে নিন।