রসনা

কচুর কোরমা বানিয়েছেন কখনো? দেখে নিন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ তানজীন সুবর্ণা

উপকরণ

শোলা কচু: ৫০০ গ্রাম

লবণ: স্বাদমতো

হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ

তেল: আধা কাপ

ঘি: ১ টেবিল চামচ

তেজপাতা: ২টি

পেঁয়াজবাটা: আধা কাপ

আদাবাটা: ১ চা-চামচ

রসুনবাটা: ১ চা-চামচ

মরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ

ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ

জিরাগুঁড়া: আধা চা-চামচ

পানি: পরিমাণমতো

দই: ২ টেবিল চামচ

কাজুবাদামবাটা: ২ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)

নারকেলের দুধ: ২ কাপ

চিনি: পরিমাণমতো

কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি

গরমমসলাগুঁড়া: এক-তৃতীয়াংশ চা-চামচ

ঘি: ১ চা-চামচ

পেঁয়াজ বেরেস্তা: সিকি কাপ।

প্রণালি

কচুর খোসা ছাড়িয়ে নিন। আধা ইঞ্চি পুরু গোল চাক করে কেটে ধুয়ে নিন। লবণ ও সামান্য হলুদ দিয়ে আধা সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে রাখুন। এরপর অল্প তেলে হালকা ভেজে নিন। কড়াইয়ে বাকি তেল ও ঘি গরম করে তেজপাতা ফোড়ন দিন। পেঁয়াজবাটা দিয়ে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত কষিয়ে নিন। আদা ও রসুনবাটা দিন। এরপর হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। দই ও কাজুবাদামবাটা মিশিয়ে দিন। কচু দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিন। এবার নারকেলের দুধ, লবণ, চিনি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে দিন। কম আঁচে ১০-১২ মিনিট রান্না করুন। ঝোল ঘন হয়ে এলে গরমমসলা, ঘি ও পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

