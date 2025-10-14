গাজর ও কাজুবাদাম কেকের রেসিপি

দোকানের কেকের আদলে চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন গাজর ও কাজুবাদাম কেক। রেসিপি দিয়েছেন ‘সিগনেচার কেক বাই শিরিন’–এর স্বত্বাধিকারী শিরিন ফাতেমা
ময়দা: ১৪০ গ্রাম
কর্নফ্লাওয়ার: ১০ গ্রাম
বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ
বেকিং সোডা: ১ চিমটি
লবণ: ১ চিমটি
মাখন: ১৪০ গ্রাম
চিনি: ১৪০ গ্রাম
ডিম: ৩টি
ভ্যানিলা এসেন্স: ১ চা-চামচ
ভিনেগার: ১ চা-চামচ
গুঁড়া দুধ: ১ কাপ
গাজর কুচানো: ২০ গ্রাম
কাজুবাদামকুচি: ২ টেবিল চামচ বা ২০ গ্রাম ।
প্রথমে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা ও লবণ একসঙ্গে চেলে নিন। আলাদা একটি বাটিতে মাখন ও চিনি বিট করুন। যতক্ষণ না মিশ্রণটি হালকা ও ক্রিমি হয়। এরপর ডিম দিয়ে বিট করতে থাকুন চিনি না গলা পর্যন্ত। এবার এতে ভ্যানিলা এসেন্স, ভিনেগার ও গুঁড়া দুধ মেশান। শুকনা উপকরণগুলো ধীরে ধীরে তরল মিশ্রণে মিশিয়ে মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার কুচানো গাজর ও কাজুবাদাম কুচি মিশিয়ে দিন। প্রস্তুত হওয়া মিশ্রণটি মাখন মাখানো কেক মোল্ডে ঢেলে নিন। ১৬০ থেকে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫০-৬০ মিনিট বেক করুন। কেকের মাঝখানে কাঠি ঢুকিয়ে দেখুন, শুকনা বের হলে বুঝবেন কেক তৈরি। ঠান্ডা হলে মোল্ড থেকে বের করে ওপরে সামান্য কাজুবাদামকুচি, ক্যারামেল সস ও গাজরকুচি ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।