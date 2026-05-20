কালাভুনা
রসনা

ঈদে কালাভুনা রাঁধতে চাইলে রেসিপি দেখুন

ঈদের দিন ভারী পদ রান্না হবেই। গরুর কালাভুনা রাঁধতে চাইলে সহজ উপায় জেনে নিন। রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ সেতু

উপকরণ

  • হাড়সহ গরুর মাংস দেড় কেজি

  • টক দই আধা কাপ

  • আদাবাটা ২ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা ৩ টেবিল চামচ

  • মরিচগুঁড়া ২ টেবিল চামচ

  • জিরাগুঁড়া ১ টেবিল চামচ

  • হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া দেড় টেবিল চামচ

  • রাঁধুনিগুঁড়া দেড় টেবিল চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • শর্ষের তেল আড়াই কাপ

  • পেঁয়াজ ৬০০ গ্রাম (পাতলা করে কাটা)

  • তেজপাতা ২টি

  • দারুচিনি ৩ টুকরা

  • এলাচি ৬টি

  • লবঙ্গ ৮টি

  • ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ ৮টি

  • সামান্য ঘি (ঐচ্ছিক)

প্রণালি

কালাভুনা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী রান্না

  • মাংসে দই, আদা ও রসুনবাটা, মরিচ, হলুদ, ধনে, জিরা, আধা টেবিল চামচ রাঁধুনিগুঁড়া ও লবণ মিশিয়ে ফ্রিজে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা রেখে দিন।

  • হাঁড়িতে ২ কাপ তেল গরম করে অর্ধেকের বেশি পেঁয়াজ দিন।

  • পেঁয়াজগুলো মাঝারি আঁচে ধীরে ধীরে গভীর বাদামি না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

  • বেরেস্তা হয়ে গেলে তুলে রাখুন। আস্ত গরমমসলা দিন।

  • এবার মেখে রাখা মাংস ঢেলে দিন। উচ্চ আঁচে ১০ থেকে ১৫ মিনিট নেড়ে কষান।

  • এখন কম মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন।

  • মাংস থেকে পানি বের হবে। সেই পানিতেই ধীরে ধীরে মাংস কষিয়ে নিন।

  • প্রতি ১০ মিনিট পর নেড়ে দিন যেন নিচে না লাগে। দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় নিয়ে কষাতে হবে।

  • মসলা তেল ছেড়ে গাঢ় রং হলে তুলে রাখা বেরেস্তা ও বাকি রাঁধুনিগুঁড়া দিন।

  • মাংস কালচে বাদামি রঙের হয়ে আসবে। একসঙ্গে বেশি না দিয়ে প্রয়োজনে অল্প অল্প গরম পানি দিন।

  • শেষে ভাজা জিরাগুঁড়া, গরমমসলার গুঁড়া, কাঁচা মরিচ, সামান্য ঘি দিয়ে আরও ৮ থেকে ১০ মিনিট কষিয়ে নিন।

  • অন্য এক কড়াইতে বাকি শর্ষের তেলে বাকি পেঁয়াজ দিয়ে দিন। বাদামি রং হয়ে এলে মাংসে ঢেলে দিন।

  • এবার এক টুকরা কয়লা গরম করে নিন। ছোট একটি বাটিতে কয়লা দিয়ে দিন।

  • তার ওপরে এক চা-চামচ ঘি দিন। এবার এই বাটি মাংসের হাঁড়িতে দিয়ে ঢাকনা দিন।

  • স্মোকি ফ্লেভার এলে পোলাও বা নান পরোটা দিয়ে পরিবেশন করুন।

