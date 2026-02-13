গোকুল পিঠা
উত্তরবঙ্গের বিয়েবাড়িতে যেভাবে তৈরি হয় গোকুল পিঠা

বাঙালির বিয়েবাড়ির শেষ পাতে দই–মিষ্টি বা জর্দার প্রচলন ঘটার বহু আগে থেকেই পিঠা পরিবেশিত হয়ে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো পিঠা পরিবেশিত হয়। দেখুন উত্তরবঙ্গের গোকুল পিঠার রেসিপি, দিয়েছেন সিতারা ফেরদৌস

উপকরণ ১

  • দুধের ক্ষীরসা ১ কাপ

  • মালাই আধা কাপ

  • গুঁড়া দুধ আধা কাপ

  • গুড় বা চিনি আধা কাপ

  • এলাচিগুঁড়া সামান্য

  • ঘি ১ চা–চামচ।

প্রণালি

  • সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে নিন।

  • ঠান্ডা হলে ছোট ছোট প্যারা সন্দেশের আকারে গড়ে নিন।

উপকরণ ২

  • গুড় আধা কাপ

  • দুধ ২ লিটার

  • চিনি ৩ টেবিল চামচ

  • এলাচিগুঁড়া আধা চা–চামচ।

প্রণালি

  • দুধ ঘন হলে তাতে গুড় মেশান।

  • এরপর বাকি সবকিছু অল্প কিছুক্ষণ চুলায় জ্বাল দিয়ে নিন।

উপকরণ ৩

  • ময়দা আধা কাপ

  • চালের গুঁড়া ৩ টেবিল চামচ

  • সুজি আধা কাপ

  • চিনি ৩ টেবিল চামচ

  • তেল ভাজার জন্য।

প্রণালি

  • তেল বাদে বাকি সব কুসুম গরম পানি দিয়ে মিশিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করুন।

  • এবার প্রথম উপকরণের সন্দেশগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে গরম ডুবোতেলে ভেজে উপকরণ ২–এর মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।

  • রসে ভরে গেলে পরিবেশন করুন গোকুল পিঠা।

