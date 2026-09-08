রসনা

পুঁটি মাছের কেবাং বানাবেন যেভাবে, রেসিপি দেখুন

বাজারে এখন বিলের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। নানাভাবে রান্না করা যায়। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

পুঁটি মাছের কেবাং
পুঁটি মাছের কেবাং বানাবেন যেভাবে

উপকরণ

  • পুঁটি মাছ বা যেকোনো ছোট মাছ: ৪০০ গ্রাম

  • পেঁয়াজকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচবাটা বা থেঁতলে নেওয়া: ১ টেবিল চামচ

  • কাঁচা হলুদবাটা: ১ চা-চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • টমেটোকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • কলাপাতা: ১টি

প্রণালি

পুঁটি মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। মাছের সঙ্গে বাকি সব উপকরণ মেখে নিন। কলাপাতায় মাছ মুড়িয়ে প্যানে দিয়ে ঢেকে দিন। মৃদু আঁচে রাখুন। ১৫-২০ মিনিট পর মাছ হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। কলাপাতা থেকে বের করে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

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