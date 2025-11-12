ভেজিটেবল এগ ক্যাসারল
ভেজিটেবল এগ ক্যাসারল
রসনা

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যেভাবে বানাবেন ডিম সবজির ক্যাসারল

ঝটপট নাশতায় নতুনত্ব আনবে এই পদ। চুলা ছাড়াই মাইক্রোওয়েভ ওভেনে সহজেই বানিয়ে নিতে পারেন ভেজিটেবল এগ ক্যাসারল । রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

  • ডিম ৬টা

  • ক্যাপসিকাম ১টা

  • টমেটো ৩টা

  • পনির ১ কাপ

  • অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ

  • অরিগানো দেড় চা-চামচ

  • লবণ সামান্য

  • সাদা সস ১ কাপ

(সাদা সস বানাতে চুলার ওপরে ২ টেবিল চামচ মাখনে ১ টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। লক্ষ রাখবেন যেন জমে বা পুড়ে না যায়। এবার এক কাপ দুধ ও সামান্য জায়ফলগুঁড়া দিয়ে আবার নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে সস তৈরি হলে চুলা বন্ধ করে দিন।)

প্রণালি

  • সেদ্ধ আলু গোল করে কেটে রাখুন।

  • টমেটো ও ক্যাপসিকামের বিচি ফেলে টুকরো করে নিন।

  • ওভেনপ্রুফ বাটিতে জলপাই তেল ব্রাশ করে সেদ্ধ আলু বিছিয়ে নিন।

  • সাদা সস সামান্য ছড়িয়ে এর ওপরে টমেটো ও ক্যাপসিকাম টুকরো ছড়িয়ে দিন।

  • আবারও কিছুটা সাদা সস দিন। সামান্য পনিরকুচি ছড়িয়ে দিন।

  • একইভাবে আবারও আলু দিয়ে দুটো লেয়ার তৈরি করুন।

  • ওপরে একটা একটা করে ৬টা ডিম দিন।

  • এর ওপরে গোলমরিচের গুঁড়া, অরিগানো ছড়িয়ে কুচি করা পনির ছড়িয়ে দিন।

  • প্রিহিট মাইক্রোওভেনে ১০ মিনিট বেক করুন।

