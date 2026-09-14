বেসন নারকেল বরফির রেসিপি

বেসন: ১ কাপ
নারকেল কোরানো: ১ কাপ
ঘি: পৌনে এক কাপ
চিনি: দেড় কাপ
দুধ: ১ কাপ
জাফরান: সামান্য
ঘি: ১ চা–চামচ (পাত্রের গায়ে লাগানোর জন্য)
কাজুবাদামকুচি: ২ চা–চামচ
এলাচিগুঁড়া: ১ চা–চামচ
প্রথমে চুলায় প্যান বসিয়ে কোরানো নারকেল টেলে নিন।
হালকা রং ধরলে নামিয়ে নিন।
এবার প্যানে বেসন টেলে নিন।
একটু লালচে রং এলে ভাজা নারকেল দিয়ে ঘি দিন।
আরেকটু ভাজা হলে চিনি দিন।
ঘন দুধ ও জাফরান দিয়ে নাড়তে থাকুন।
যতক্ষণ না নারকেল থেকে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন।
এবার বাদামকুচি এবং এলাচিগুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন।
একটি ট্রেতে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রান্না করা মিশ্রণটি ঢেলে দিন।
এরপর হাতে চাপ দিয়ে সমানভাবে ট্রেতে সেট করতে হবে।
ঠান্ডা হয়ে এলে নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে বরফি আকারে কেটে পরিবেশন করতে হবে।