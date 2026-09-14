বেসন নারকেল বরফি
বেসন নারকেল বরফি
রসনা

বেসন নারকেল বরফির রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • বেসন: ১ কাপ

  • নারকেল কোরানো: ১ কাপ

  • ঘি: পৌনে এক কাপ

  • চিনি: দেড় কাপ

  • দুধ: ১ কাপ

  • জাফরান: সামান্য

  • ঘি: ১ চা–চামচ (পাত্রের গায়ে লাগানোর জন্য)

  • কাজুবাদামকুচি: ২ চা–চামচ

  • এলাচিগুঁড়া: ১ চা–চামচ

প্রণালি

  • প্রথমে চুলায় প্যান বসিয়ে কোরানো নারকেল টেলে নিন।

  • হালকা রং ধরলে নামিয়ে নিন।

  • এবার প্যানে বেসন টেলে নিন।

  • একটু লালচে রং এলে ভাজা নারকেল দিয়ে ঘি দিন।

  • আরেকটু ভাজা হলে চিনি দিন।

  • ঘন দুধ ও জাফরান দিয়ে নাড়তে থাকুন।

  • যতক্ষণ না নারকেল থেকে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন।

  • এবার বাদামকুচি এবং এলাচিগুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন।

  • একটি ট্রেতে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রান্না করা মিশ্রণটি ঢেলে দিন।

  • এরপর হাতে চাপ দিয়ে সমানভাবে ট্রেতে সেট করতে হবে।

  • ঠান্ডা হয়ে এলে নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে বরফি আকারে কেটে পরিবেশন করতে হবে।

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