রসনা

সবজির ন’রতন কোরমার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

উপকরণ

সবজির ন’রতন কোরমা

  • ফুলকপি, আলু, গাজর, মাশরুম, টমেটো, ফ্রেঞ্চ বিন বা বরবটি, পেঁপে, ক্যাপসিকাম, পুঁই অথবা পালংপাতা পছন্দের নানা রকম সবজি আধা কাপ করে

  • কাঁচা মরিচ ৫/৬টি

  • চিনি ১ চা-চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • ঘি ও তেল প্রয়োজনমতো

কোরমা পেস্ট তৈরি

  • টক দই ১ কাপ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ

  • ভাজা রসুন ১টা, চামচ

  • আদা কুচি ভাজা ২ টেবিল চামচ

  • গরম মসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজ, রসুন ও আদা ঘি দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার সব উপকরণ ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে কোরমা পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে।

প্রণালি

  • কড়াই চুলায় দিয়ে তাতে ঘি ও তেল দিন।

  • তেল গরম হলে কোরমা পেস্ট দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন।

  • আধা কাপ গরম পানি দিয়ে কাঁচা মরিচ, লবণ ও চিনি দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ন’রতন কোরমা।

