আফলাতুন
রসনা

ঘরেই বানান মজাদার আফলাতুন, দেখুন রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • ময়দা: সিকি কাপ

  • সুজি: সিকি কাপ

  • গুঁড়া দুধ: সিকি কাপ

  • ঘি: সিকি কাপ

  • ডিম: ২টি

  • চিনি: আধা কাপ

  • এলাচিগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • বেকিং পাউডার: ১ চিমটি

প্রণালি

  • চিনি, ডিম ও ঘি ভালোভাবে ফেটিয়ে রাখতে হবে।

  • ময়দা, সুজি, গুঁড়া দুধ, এলাচিগুঁড়া আর বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন।

  • একটু একটু করে চিনি-ডিমের মিশ্রণে মিশিয়ে নিন।

  • কেকের মিশ্রণের মতো তৈরি করে নিন।

  • এবার একটা চারকোনা কেকের প্যানে ঘি মাখিয়ে তাতে মিশ্রণ ঢেলে ১৬০ ডিগ্রিতে প্রি-হিট করা ওভেনে ৩৫ মিনিটের মতো বেক করুন।

  • খেয়াল রাখুন, ওপরটা গাঢ় সোনালি হলে তারপর নামিয়ে নিন।

  • ঠান্ডা হওয়ার পর প্যান থেকে নামিয়ে আফলাতুনের আকারে (আয়তাকারে) কেটে পার্চমেন্ট পেপারে মুড়ে পরিবেশন করতে হবে।

