বেগুন দিয়ে রুই মাছের ঝোলের রেসিপি

বেগুন: ২টি
রুই মাছ: ৫-৬ টুকরা
হলুদবাটা: ১ চা-চামচ
মরিচবাটা: ১ চা-চামচ
জিরাবাটা: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজবাটা: ২ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ১ চা-চামচ
লবণ: স্বাদমতো
কাঁচা মরিচ: ৩-৪টি
টেলে নেওয়া জিরার গুঁড়া: আধা চা-চামচ
তেল: প্রয়োজনমতো
পানি: ১ কাপ
মাছে হলুদ ও লবণ মেখে ভেজে তুলে রাখুন।
বেগুন চাক চাক কেটে হলুদ ও লবণ মেখে হালকা করে ভেজে নিতে হবে।
কড়াইয়ে আরও কিছু তেল দিয়ে তাতে সব বাটা মসলা, লবণ ও সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।
মসলা কষা হলে তাতে এক কাপ পানি দিন।
ফুটে উঠলে ভাজা মাছ ও ভাজা বেগুন দিন।
প্রয়োজন হলে আরও আধা কাপ গরম পানি দিন।
কাঁচা মরিচ ফালি ও ভাজা জিরার গুঁড়া দিন।
একটু ঝোল রেখে নামিয়ে নিন।