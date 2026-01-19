চিজ বোরেক
চিজ বোরেক
রসনা

চিজ বোরেকের রেসিপি

উপকরণ

  • ময়দা: ২ কাপ

  • ইস্ট: ১ চা-চামচ

  • মাখন: ৭৫০ গ্রাম

  • তরল দুধ: ১ কাপ বা পরিমাণমতো

  • ওরেগানো: ১ চা-চামচ

  • ডিম: ১টি

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • চিনি: ১ টেবিল চামচ

  • মোজারেলা চিজ: ১ কাপ

  • সাদা গোলমরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • পছন্দমতো রঙের ক্যাপসিকামকুচি: ১ কাপ

প্রণালি

  • ময়দা, ইস্ট, চিনি, লবণ একসঙ্গে মিলিয়ে নিন।

  • ৩ টেবিল চামচ দুধ আলাদা করে রাখুন।

  • বাকি দুধ কুসুম গরম করে নিন।

  • শুকনা মিশ্রণের সঙ্গে ভালো করে মথে নিন।

  • অর্ধেক পরিমাণ মাখন দিয়ে আরও কিছুক্ষণ মথে নিন।

  • ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এক ঘণ্টা গরম জায়গায় রাখতে হবে।

  • বাকি মাখন চুলায় গরম করে নিন।

  • এতে ক্যাপসিকাম দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিতে হবে।

  • গোলমরিচের গুঁড়া, ওরেগানো, লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন।

  • ৩ টেবিল চামচ দুধ, ৪ টেবিল চামচ চিজ দিয়ে দিন।

  • আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নামাতে হবে।

  • খামির ৪ ভাগ বা পছন্দমতো আকারে ভাগ করে নিতে হবে।

  • পাতলা রুটি বেলে মাখনের প্রলেপ দিয়ে দিতে হবে।

  • ওপরে বাকি চিজ ছড়িয়ে দিন।

  • একপাশে ক্যাপসিকামের পুর দিয়ে দিন।

  • রোল করে পেঁচিয়ে নিয়ে বেকিং ট্রেতে রেখে দিন।

  • ডিমের প্রলেপ দিতে হবে।

  • এভাবে সব কটি প্রিহিট করা ওভেনে ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করতে হবে।

