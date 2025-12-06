লাউ দিয়ে পাঙাশের মাথা
রসনা

লাউ দিয়ে পাঙাশের মাথার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফাতিমা আজিজ

উপকরণ

  • পাঙাশ মাছের মাথা: ১টি

  • পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ

  • হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি

  • আদাবাটা: আধা চা-চামচ

  • রসুনবাটা: আধা চা-চামচ

  • সয়াবিন তেল: ৩ টেবিল চামচ

  • লবণ: দেড় চা-চামচ

  • চিনি: আধা চা-চামচ

  • টমেটো (৪ টুকরা করা): ১টি

  • কাঁচা মরিচকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • লাউ (ধুয়ে পাতলা ডুমো ডুমো করে কাটা): ৫০ গ্রাম

প্রণালি

  • প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে নিন।

  • সব বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন।

  • লবণ ও সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন।

  • পাঙাশের মাথা একই নিয়মে লবণ মেখে রেখে দিয়ে ধুতে হবে।

  • সামান্য লবণ ও হলুদ দিয়ে তেল গরম করে হালকা ভেজে নিন।

  • মসলায় মাথা কষানো হলে উঠিয়ে রেখে লাউ দিন। নেড়ে ঢেকে দিন।

  • ১ কাপ পানি দিয়ে রান্না করুন।

  • লাউ সেদ্ধ হয়ে এলে কষানো মাথা ও টমেটোকুচি দিয়ে নাড়ুন।

  • লাউ সেদ্ধ না হলে সামান্য একটু পানি দিন।

  • চিনি দিয়ে নেড়ে ধনেপাতার কুচি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে ৫ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিন।

  • গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

