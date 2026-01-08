শীতে বানান সবজির ললি, দেখুন রেসিপি

সেদ্ধ করা আলুভর্তা: ১ কাপ
পছন্দমতো রঙের ক্যাপসিকামকুচি: আধা কাপ
গাজর মিহিকুচি: আধা কাপ
বরবটি মিহিকুচি: ৩ টেবিল চামচ
পুদিনাপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ
পানি: ২ টেবিল চামচ
ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ
পছন্দমতো সবজি: ১ কাপ
লবণ: স্বাদমতো
কাঁচা মরিচকুচি: ১ টেবিল চামচ বা পরিমাণমতো
চিলি ফ্লেক্স: আধা চা-চামচ বা পরিমাণমতো
কারি পাউডার: ২ চা-চামচ
ঢাকাই পনিরকুচি: আধা কাপ
ডিম: ১টি
ময়দা: ২ টেবিল চামচ
ব্রেডক্রাম্ব: ১ কাপ বা পরিমাণমতো
তেল: ভাজার জন্য
ব্রেডক্রাম্ব, ময়দা, ডিম, তেল বাদে অন্য সব উপকরণ ভালো করে মেখে নিন।
ললিপপের আকার দিন।
ডিমের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ পানি ও ময়দা দিয়ে ফেটিয়ে নিন।
ললিপপ ডিমে ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে স্টিকে লাগান।
এক ঘণ্টা এটা রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন।
গরম ডুবো তেলে সোনালি রং করে ভেজে নিয়ে কিচেন টাওয়েল বা টিস্যুর ওপর রাখুন।
সস দিয়ে পরিবেশন করুন ভেজিটেবল ললি।