নাড়ু বানাতে ঘিয়ে ভাজা সুজি, দুধের ক্ষীর ও এলাচের গুঁড়া ভালোভাবে মাখিয়ে নিন
নাড়ু বানাতে ঘিয়ে ভাজা সুজি, দুধের ক্ষীর ও এলাচের গুঁড়া ভালোভাবে মাখিয়ে নিন
রসনা

সুজি দিয়েও বানাতে পারেন নাড়ু, দেখুন রেসিপি

সুজি দিয়েও বানাতে পারেন নাড়ু। রেসিপি দিয়েছে টুম্পার স্বপ্নরাজ্য

উপকরণ

  • ঘিয়ে ভাজা সুজি আধা কাপ

  • নারকেল কোরা ২ কাপ

  • চিনি এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ

  • দুধের ক্ষীর আধা কাপ

  • এলাচের গুঁড়া সিকি চা-চামচ

  • পানি সামান্য

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প্রণালি

  • প্রথমে সুজিগুলোকে ঘিয়ে ভালোভাবে ভেজে বাদামি রং করে নিতে হবে।

  • অন্য একটি কড়াইয়ে নারকেল কোরা, চিনি ও পানি দিয়ে ভালোভাবে জ্বাল দিয়ে পাক তৈরি করে নিন।

  • পাক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে সুন্দরভাবে পাটায় বেটে নিতে হবে।

  • এরপর এর সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা সুজি, দুধের ক্ষীর ও এলাচের গুঁড়া মিশিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন।

  • সব উপকরণ ভালোভাবে মিশে গেলে হাতের সাহায্যে চৌকোনা আকারে নাড়ু তৈরি করুন।

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