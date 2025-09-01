রুটি ও লাবড়ার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
আটা: ২৫০ গ্রাম
লবণ: পরিমাণমতো
পানি: পরিমাণমতো
প্রণালি
পরিমাণমতো পানি দিয়ে আটা মিশিয়ে নিন।
সামান্য লবণ পানিতে মেশান।
আটা ভালো করে মাখিয়ে খামি তৈরি করে একটা একটা করে চাকি বেলনায় ভালো করে বেলে নিয়ে তাওয়ায় ভাজুন।
উপকরণ
মিষ্টিকুমড়া: ১ কাপ
কাঁচা কলা: ১ কাপ
বেগুন: ১ কাপ
মিষ্টি আলু: আধা কাপ
আলু: আধা কাপ
মুলা: ১ কাপ
বরবটি: আধা কাপ (এসব সবজি ছোট ছোট করে কাটা হতে হবে)
কাঁচা মরিচ: ৪/৫টি
হলুদ: ১ চা-চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
তেল: আধা কাপ
পাঁচফোড়ন: ২ চা-চামচ
চিনি: ১ চা-চামচ
শুকনা মরিচ: ২টা
ঘি: ১ টেবিল চামচ
আদা ছেঁচা: ১ চা-চামচ
প্রণালি
কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনা মরিচ ও পাঁচফোড়ন দিতে হবে।
ফোড়ন ভাজা ভাজা হয়ে এলে সবজিগুলো দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া দিয়ে লবণ ও হলুদ দিয়ে হালকা আঁচে ঢেকে রাখুন।
তরকারি সেদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচা মরিচ, আদা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে চিনি ও ঘি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলুন।
একটু ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন।