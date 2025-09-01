রুটি ও লাবড়া
রসনা

রুটি ও লাবড়ার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

রুটি

উপকরণ

  • আটা: ২৫০ গ্রাম

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • পানি: পরিমাণমতো

প্রণালি

  • পরিমাণমতো পানি দিয়ে আটা মিশিয়ে নিন।

  • সামান্য লবণ পানিতে মেশান।

  • আটা ভালো করে মাখিয়ে খামি তৈরি করে একটা একটা করে চাকি বেলনায় ভালো করে বেলে নিয়ে তাওয়ায় ভাজুন।

লাবড়া

উপকরণ

  • মিষ্টিকুমড়া: ১ কাপ

  • কাঁচা কলা: ১ কাপ

  • বেগুন: ১ কাপ

  • মিষ্টি আলু: আধা কাপ

  • আলু: আধা কাপ

  • মুলা: ১ কাপ

  • বরবটি: আধা কাপ (এসব সবজি ছোট ছোট করে কাটা হতে হবে)

  • কাঁচা মরিচ: ৪/৫টি

  • হলুদ: ১ চা-চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • তেল: আধা কাপ

  • পাঁচফোড়ন: ২ চা-চামচ

  • চিনি: ১ চা-চামচ

  • শুকনা মরিচ: ২টা

  • ঘি: ১ টেবিল চামচ

  • আদা ছেঁচা: ১ চা-চামচ

প্রণালি

  • কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনা মরিচ ও পাঁচফোড়ন দিতে হবে।

  • ফোড়ন ভাজা ভাজা হয়ে এলে সবজিগুলো দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া দিয়ে লবণ ও হলুদ দিয়ে হালকা আঁচে ঢেকে রাখুন।

  • তরকারি সেদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচা মরিচ, আদা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে চিনি ও ঘি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলুন।

  • একটু ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন।

