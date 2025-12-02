চিংড়ি দিয়ে পালং পিউরির রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ
বড় চিংড়ি: ২টি
লবণ: স্বাদমতো
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
লাল মরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
সাদা গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
তেল: ভাজার জন্য
রসুনছেঁচা: ২ কোয়া
পালংশাক: ১ গোছা
কাঁচা মরিচ: ২টি
পেঁয়াজকুচি: ২ টেবিল চামচ
টমেটো: ১টি
ধনেপাতাকুচি: ১ টেবিল চামচ।
চিংড়ি ভালো করে ধুয়ে লবণ, লেবুর রস, মরিচগুঁড়া ও গোলমরিচ দিয়ে মেখে নিন। এবার প্যানে তেল দিয়ে চিংড়িগুলো ভেজে নামিয়ে নিন। একটা সসপ্যানে পানি গরম করে তাতে লবণ দিন। রসুন দিন। বলক ওঠার পর পালংশাক দিয়ে দিন। এক মিনিটের মধ্যেই পালংশাকগুলো নামিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন।
একটি ব্লেন্ডারে পালংশাক, প্রয়োজনমতো লবণ, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজকুচি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন পেস্টের মতো করে। এবার পরিবেশনপাত্রে প্রথমে পালংয়ের পিউরি ঢেলে নিন। তার ওপরে ভাজা চিংড়ি রেখে টমেটো আর ধনেপাতা দিয়ে পরিবেশন করুন।