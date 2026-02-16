গ্রিলড চিকেনের রেসিপি

মুরগির রান (থানসহ): ৪টি
সয়া সস: ১ টেবিল চামচ
ওয়েস্টার সস: আধা টেবিল চামচ
ফিশ সস: ১ চা-চামচ
টমেটো কেচাপ: ১ টেবিল চামচ
চিলি সস: ১ টেবিল চামচ
টক দই: ১ টেবিল চামচ
পাপরিকা: ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
মধু: ১ টেবিল চামচ
সরিষার তেল: ৩ টেবিল চামচ
প্রথমে মুরগির রানের গায়ে লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট।
এবার আবার একটু ধুয়ে নিন, এবার ধারালো ছুরি দিয়ে আঁচড় কেটে নিন।
সব সস, টক দই ও মধুর মিশ্রণ বানিয়ে মুরগির গায়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিন, ম্যারিনেট করে রাখুন ৫-৬ ঘণ্টা।
এবার বারবিকিউ স্ট্যান্ডের কয়লা জ্বালিয়ে কয়লাগুলো নেড়েচেড়ে স্ট্যান্ড রেডি করে নিন।
স্ট্যান্ডের ওপর গ্রিল ট্রে রেখে তাতে মুরগির টুকরাগুলো দিয়ে তার ওপর তেল ব্রাশ করুন।
এক পাশ হয়ে এলে এবার অন্য পাশ উল্টে তাতেও তেল ব্রাশ করে গ্রিল করে নিন।