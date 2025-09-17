ছানার পাতুরির রেসিপি

ছানা দিয়ে রাঁধতে পারেন মজার মজার পদ। এখানে রইলো ছানার পাতুরি তৈরির কৌশল। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
টাটকা ছানা: ২৫০ গ্রাম
শর্ষেবাটা: ২ টেবিল চামচ
কোরানো নারকেল: ২ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ: ৩-৪টি (কুচি করা)
হলুদ: সামান্য
শর্ষের তেল: ২ টেবিল চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
কলাপাতা: ৪-৬ টুকরা
সুতা বা টুথপিক: বাঁধার জন্য
ছানা হাত দিয়ে ভালো করে মথে নরম করে নিন।
এর সঙ্গে দিন শর্ষেবাটা, নারকেল, কাঁচা মরিচকুচি, লবণ, হলুদ ও শর্ষের তেল মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন।
কলাপাতাকে চুলায় বা প্যানে হালকা গরম করে নিন।
এতে পাতা কিছুটা নরম হবে, ভাঁজ করা যাবে।
প্রতিটি পাতায় সামান্য তেল মেখে নিন।
কলাপাতার মাঝখানে ছানার মিশ্রণ রেখে দিন।
চারপাশ থেকে মুড়ে সুতা দিয়ে বেঁধে নিন।
টুথপিক দিয়েও আটকাতে পারেন।
একটি তাওয়া বা ননস্টিক প্যানে অল্প তেল গরম করে পাতুরিগুলো রেখে দিন।
কম আঁচে দুই পাশ ৭-৮ মিনিট করে ভাজুন বা ভাপ দিন।
সুগন্ধ ছড়ালে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।