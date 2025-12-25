বড়দিনে বানান হোয়াইট ফরেস্ট পপকর্ন মুজ, রেসিপি দেখুন

বড়দিন বা খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদ্যাপনে কেক বা মিষ্টি খাবারের বিশেষ কদর থাকে। বড়দিনে বানাতে পারেন পাঁচ তারকা হোটেলের মতো কেক বা ডেজার্ট। রেসিপি দিয়েছেন হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ শাহিদ শাহিন
ডার্ক চকলেট: ২৫০ গ্রাম
তরল দুধ: ২৫০ গ্রাম
চিনি: ৩৮ গ্রাম
ডিমের কুসুম: ৮ গ্রাম
সেমি হুইপড ক্রিম: ৪৫০ গ্রাম
চিনি: ১৭৫ গ্রাম
ডিম: ৬টা
ময়দা: ১৫০ গ্রাম
কর্নফ্লাওয়ার: ২৫ গ্রাম
ভ্যানিলা এসেন্স: কয়েক ফোঁটা
রেড চেরি ও ফ্রুট জ্যাম: প্রয়োজনমতো
চিনি: ১০০ গ্রাম
পানি: ১০ মিলিলিটার
পপকর্ন: ১৫০ গ্রাম
উপকরণ ১ থেকে প্রথমে একটি পাত্রে দুধ গরম করে তাতে চকলেট গলিয়ে নিন।
এবার ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিন।
ডিমের কুসুম ও চিনি বিট করে নিন। ক্রিম বিট করুন।
এবার সবকিছু একসঙ্গে হাত দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে ক্রিম বানিয়ে রাখুন।
উপকরণ ২ থেকে চিনি ও ডিম বিট করে ফোম বানিয়ে নিন, তাতে ভ্যানিলা এসেন্স যোগ করুন।
ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিলিয়ে আলতো হাতে ডিমের ফোমের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।
১৮০ ডিগ্রি তাপে ৩০ মিনিট বেক করে কেকটি তৈরি করে নিন।
ঠান্ডা হয়ে গেলে কেকটি কয়েক ধাপে স্লাইস করে ভেতরে ক্রিম দিয়ে সেট করুন।
প্রতি স্লাইসের ওপর ক্রিম দিয়ে তার ওপর রেড চেরি, ফ্রুট জ্যাম দিন।
তার ওপর আরেক লেয়ার কেক দিয়ে ক্রিম লাগিয়ে সেট করুন।
উপকরণ ৩ থেকে চিনি ও পানি জ্বাল দিয়ে ক্যারামেল তৈরি করুন।
তারপর তাতে রেডি পপকর্ন দিন।
ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
কেকের ওপর এই মিষ্টি পপকর্ন দিয়ে পরিবেশন করুন।