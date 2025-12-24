রসনা

বড়দিনে বানান আনারস–আমের পাভলভা, দেখুন রেসিপি

বড়দিন বা খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদ্‌যাপনে কেক বা মিষ্টি খাবারের বিশেষ কদর থাকে। বড়দিনে বানাতে পারেন পাঁচ তারকা হোটেলের মতো কেক বা ডেজার্ট। রেসিপি দিয়েছেন হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ শাহিদ শাহিন

আনারস–আমের পাভলভা
আনারস–আমের পাভলভার রেসিপি

উপকরণ ১

  • ডিমের সাদা অংশ: ২০০ গ্রাম

  • চিনি: ২০০ গ্রাম

  • গুঁড়া চিনি: ২০০ গ্রাম

  • কর্নফ্লাওয়ার: ৩০ গ্রাম

উপকরণ ২

  • তরল দুধ: ৫০০ গ্রাম

  • ডিম: ৪টি

  • চিনি: ১০০ গ্রাম

  • কর্নফ্লাওয়ার: ২৫ গ্রাম

  • ময়দা: ২৫ গ্রাম

  • ভ্যানিলা এসেন্স

প্রণালি

আনারস–আমের পাভলভা

  • একটা পাত্রে উপকরণ ১ থেকে ডিম নিয়ে বিটারের সাহায্যে বিট করুন।

  • বিট করার সময় ফোম তৈরির আগপর্যন্ত অল্প অল্প করে চিনি মেশান।

  • ফোম হয়ে গেলে কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, গুঁড়া চিনি মিশিয়ে নিন।

  • একটি পাইপিং ব্যাগে নজল দিয়ে মিশ্রণটি সাজিয়ে অনেকটা ডিম্বাকৃতির মতো বানাতে হবে।

  • এবার সেটাকে ৯০ থেকে ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ২০ মিনিট বেক করে নিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল মেরিং।

  • উপকরণ ২ থেকে একটি পাত্রে চিনি ও দুধ জ্বাল দিন।

  • এবার আলাদা একটি পাত্রে ডিম, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে একটু পানি দিয়ে মিলিয়ে নিন।

  • চুলায় বসানো দুধের তাপমাত্রা যখন ৭০ ডিগ্রিতে চলে যাবে, তখন ধীরে ধীরে ডিম, ময়দা ও পানিতে মেলানো কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মিশিয়ে নিন।

  • এবার ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

  • ঠান্ডা হয়ে গেলে মিশ্রণটি মেরিংয়ের ওপরে ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

