কোনের ভেতর চিজ, দেখুন রেসিপি

দুপুর আর রাতের খাবারের মাঝখানে কিছু একটা তো খাওয়া চাই। বাড়িতেই বানাতে পারেন বিদেশি ঢঙের এই পদটি। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
ময়দা: ৩ কাপ
মাখন: ৩ টেবিল চামচ
চিনি: ১ টেবিল চামচ
লবণ: আধা চা-চামচ
ডিম: ১টি
পানি: পরিমাণমতো
ক্রিম চিজ: ১ কাপ
গাজরকুচি: আধা কাপ
ক্যাপসিকামকুচি: আধা কাপ
চিলি ফ্লেক্স: আধা চা-চামচ
কালো গোলমরিচ: আধা চা-চামচ
ময়দার সঙ্গে সব উপকরণ ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে পাফ ডো তৈরি করে নিন।
রুটি বেলে চারকোনা টুকরা করে দুই পাশ আটকে দিন।
কোনের মতো আকার করে নিতে হবে।
১৯০ ডিগ্রিতে ৩০ মিনিট বেক করে নেবেন।
স্টাফিংয়ের সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন।
এবার তৈরি করা কোন পাফের ভেতর চিজের মিশ্রণ দিয়ে দিন।
পরিবেশন করুন।