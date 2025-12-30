জেলি কাস্টার্ডের রেসিপি

এখন খেজুর গুড়ের সময়। নতুন বছরের মিষ্টান্নে ভিন্ন স্বাদ আনতে যোগ করতে পারেন এই গুড়। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
কাস্টার্ডের উপকরণ
ঘন দুধ ৩ কাপ, ডিমের কুসুম ২টি, কাস্টার্ড পাউডার ২ টেবিল চামচ, চিনি সিকি কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স আধা চা-চামচ।
প্রণালি
একটি প্যানে দুধ নিয়ে বাকি সব উপাদান একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে চুলায় বসান। ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে গেলে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করুন।
জেলির উপকরণ
পানি দেড় কাপ, খেজুর গুড় ১ কাপ, জেলাটিন ২ টেবিল চামচ, সামান্য কফির রং (ঐচ্ছিক), সাজানোর জন্য পছন্দমতো ফল।
প্রণালি
সব একসঙ্গে চুলায় জ্বাল দিন। একটু ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এবার ঠান্ডা করে রাখা কাস্টার্ডের ওপর গুড়ের জেলি ঢেলে দিন। ফ্রিজে সেট হতে দিন, ২ থেকে ৩ ঘণ্টা লাগবে। ওপরে বাদাম, পেস্তা দিয়ে সাজিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।