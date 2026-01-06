রসনা

মটর পোলাওয়ের রেসিপি

কাবিনের অনুষ্ঠান সাধারণত ঘরোয়া আয়োজনেই হয়ে থাকে। রান্না করতে পারেন মটর পোলাও। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

  • পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা ১ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা ১ চা-চামচ

  • গরমমসলা ৫-৬টি

  • ঘি আধা কাপ

  • পোলাওয়ের চাল ১ কেজি

  • সবুজ মটর দেড় কাপ

  • বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • পানি ৬ কাপ

  • চিনি ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ।

প্রণালি

গরমমসলা, পেঁয়াজ ঘিতে হালকা ভেজে আদাবাটা, রসুনবাটা দিন। ১ মিনিট ভেজে পোলাওয়ের চাল দিয়ে নাড়ুন। সবুজ মটর, বাদামবাটা, লবণ ও গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝারি আঁচে রাখুন। পানি শুকিয়ে এলে চুলার আঁচ কমিয়ে চিনি দিয়ে নেড়ে দিন। ঢেকে দমে রাখুন। পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

