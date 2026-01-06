মটর পোলাওয়ের রেসিপি

কাবিনের অনুষ্ঠান সাধারণত ঘরোয়া আয়োজনেই হয়ে থাকে। রান্না করতে পারেন মটর পোলাও। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উপকরণ
পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ
আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা ১ চা-চামচ
গরমমসলা ৫-৬টি
ঘি আধা কাপ
পোলাওয়ের চাল ১ কেজি
সবুজ মটর দেড় কাপ
বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
পানি ৬ কাপ
চিনি ১ চা-চামচ
পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ।
প্রণালি
গরমমসলা, পেঁয়াজ ঘিতে হালকা ভেজে আদাবাটা, রসুনবাটা দিন। ১ মিনিট ভেজে পোলাওয়ের চাল দিয়ে নাড়ুন। সবুজ মটর, বাদামবাটা, লবণ ও গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝারি আঁচে রাখুন। পানি শুকিয়ে এলে চুলার আঁচ কমিয়ে চিনি দিয়ে নেড়ে দিন। ঢেকে দমে রাখুন। পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।