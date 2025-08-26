মোকা দই
রসনা

মোকা দইয়ের রেসিপি

প্রচলিত টক–মিষ্টি স্বাদের বাইরেও বানানো যায় নানা স্বাদের দই। মেশানো যায় নানা ধরনের উপকরণ। মোকা দই বানানোর রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

উপকরণ

  • দুধ: আধা লিটার

  • ইনস্ট্যান্ট কফি: ১ চা-চামচ

  • কোকো পাউডার: ১ টেবিল চামচ

  • চিনি: ৩ থেকে ৪ টেবিল চামচ (মিষ্টি বেশি চাইলে বাড়াতে পারেন)

  • টক দই: ২ টেবিল চামচ (স্টার্টার হিসেবে)

  • ডার্ক বা মিল্ক চকলেট: ২৫ গ্রাম

প্রণালি

দুধ ভালো করে ফুটিয়ে ৪ থেকে ৫ মিনিট জ্বাল দিন। একটি ছোট বাটিতে কোকো পাউডার, কফি ও চিনি নিন। এর মধ্যে ২ থেকে ৩ টেবিল চামচ গরম দুধ দিয়ে ভালোভাবে গুলিয়ে নিন। ডার্ক বা মিল্ক চকলেট গলিয়ে এতে মেশান। তৈরি মিশ্রণটি পুরো দুধে ঢেলে ভালোভাবে নাড়ুন। দুধ হালকা গরম তাপমাত্রায় আনুন (আঙুল দিলে সহ্য হবে)। এখন এতে টক দই মিশিয়ে দিন। ঢেকে গরম জায়গায় ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা রেখে দিন। জমে গেলে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করুন। তারপর পরিবেশন করুন।

