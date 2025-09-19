পোড়া রুটি–মালাই চা যেভাবে বাড়িতে বানাবেন, দেখুন রেসিপি

মালাই চা আর পোড়া রুটি শুধু এখন আর খাবারই নয়, এটি যেন কুষ্টিয়া শহরের এক গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চা আর রুটি খেতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যাচ্ছেন অনেকেই। তবে চাইলে বাড়িতেও বানিয়ে নিতে পারেন ভাইরাল এই খাবার। রেসিপি দিয়েছেন মনিরা মোস্তফা মিতা
জীবনযাপন ডেস্ক
পোড়া রুটি যেভাবে বানাবেন
পোড়া রুটির জন্য বাজার থেকে বানরুটি কিনে এনে এর ওপরে অল্প তরল দুধ দিয়ে ব্রাশ করে চিনি ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর কাবাব স্টিক বা কাঁটা চামচে বানগুলো আটকে চুলার ওপর অল্প আঁচে পুড়িয়ে নিতে হবে।তৈরি কুষ্টিয়ার বিখ্যাত পোড়া রুটি
মালাই চা যেভাবে বানাবেন
১ লিটার দুধ ভালোভাবে জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা করে মালাই বা সর জমিয়ে নিতে হবে।এবার চা বানানোর জন্য আরও ১ লিটার ফুল ক্রিম দুধকে জ্বাল দিয়ে আধা লিটার করে নিতে হবে।
এরপর ৩ চা–চামচ চা-পাতা ও ২ চা–চামচ চিনি দিয়ে ঘন করে ফুটিয়ে চা তৈরি করতে হবে। ছেঁকে নেওয়া চায়ের ওপর মালাই দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।