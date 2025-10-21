ব্রাজিলিয়ান লেমোনেডের রেসিপি

স্বাদ বদলের জন্য লেবু দিয়ে তৈরি করতে পারেন এই পানীয়টি। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
লেবু: ২টি (খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করা)
ঠান্ডা পানি: ২ কাপ
কনডেন্সড মিল্ক: সিকি কাপ
চিনি: ৩ টেবিল চামচ
বরফ: ১ কাপ
লেবুর খোসা: ১ চা–চামচ।
ব্লেন্ডারে লেবুর টুকরা, লেবুর খোসা, পানি ও চিনি দিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড ব্লেন্ড করুন। একটি চালুনির সাহায্যে লেবুর মিশ্রণটি ছেঁকে নিন, যাতে লেবুর টুকরা ও তেতো অংশ আলাদা হয়ে যায়। ছেঁকে নেওয়া লেবুর পানি আবার ব্লেন্ডারে নিয়ে তাতে কনডেন্সড মিল্ক ও বরফ যোগ করুন। সবকিছু মসৃণ ও ক্রিমি হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন। বরফের ওপর লেমোনেডটি ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করুন।