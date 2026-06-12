দেখুন আম, লিচুর পুডিংয়ের রেসিপি

আম আর লিচুর সময় এখন। এই দুটি ফল দিয়ে বানাতে পারেন আম, লিচুর পুডিং। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
সাবুদানা আধা কাপ
লিচুর জুস বা পানি ৩ কাপ
ক্রিম ১ কাপ
চিনি ৪ টেবিল চামচ (জুসের বদলে যদি শুধু পানি ব্যবহার করেন, তবে স্বাদমতো চিনি বাড়িয়ে দেবেন)
মিষ্টি লিচু ১০-১২টি (খোসা ও বিচি ছাড়িয়ে দুই টুকরা করা)
পাকা আম ১ কাপ
প্রথমে সাবুদানা ভালোভাবে ধুয়ে পর্যাপ্ত পানিতে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।
একটি পাত্রে লিচুর জুস, ক্রিম, ভেজানো সাবুদানা, চিনি ও আমের মণ্ড খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন।
চিনি গলে পানির সঙ্গে মিশে গেলে নেড়ে ঠান্ডা করে নিন।
লিচুর টুকরাগুলো মিশিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। এবার সাজিয়ে পরিবেশন করুন।