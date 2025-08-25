ঘরেই পাউরুটি বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
পানি: ৩.১ লিটার
শুকনা ইস্ট: ৫০ গ্রাম
ময়দা: ৫ হাজার গ্রাম
লবণ: ১০০ গ্রাম
চিনি : ১১০ গ্রাম
গুঁড়া দুধ: ১২৫ গ্রাম
সটেনিং: ১৫০ গ্রাম
তেল: ১ টেবিল চামচ
ইস্ট পানিতে ভেজান।
সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে ইস্ট মেশান।
খামির তৈরি করে ভালো করে মিশিয়ে ফারমেন্ট করুন।
১-২ ঘণ্টা ঢেকে রাখলে ফারমেন্ট পরিপূর্ণ হবে।
খামির ফুলে দ্বিগুণ হলে আবার খুলে ভালো করে মাখান।
দুই হাতে আলতোভাবে বেলে খামির ১ পাউন্ড পাউরুটির আয়তাকার পাত্রের সমান লম্বা করে ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন।
ওভেনে ২০০ ডিগ্রি সে. তাপ দিন।
খামির ফেঁপে পাত্রের সমান উঁচু হলে ওভেনে ২৫-৩০ মিনিট বেক করুন।
ওভেন থেকে নামিয়ে পাউরুটি পাত্র থেকে বের করে ওপরে তেল মাখিয়ে পরিবেশন করুন।