ঘরেই পাউরুটি বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

উপকরণ

  • পানি: ৩.১ লিটার

  • শুকনা ইস্ট: ৫০ গ্রাম

  • ময়দা: ৫ হাজার গ্রাম

  • লবণ: ১০০ গ্রাম

  • চিনি : ১১০ গ্রাম

  • গুঁড়া দুধ: ১২৫ গ্রাম

  • সটেনিং: ১৫০ গ্রাম

  • তেল: ১ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • ইস্ট পানিতে ভেজান।

  • সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে ইস্ট মেশান।

  • খামির তৈরি করে ভালো করে মিশিয়ে ফারমেন্ট করুন।

  • ১-২ ঘণ্টা ঢেকে রাখলে ফারমেন্ট পরিপূর্ণ হবে।

  • খামির ফুলে দ্বিগুণ হলে আবার খুলে ভালো করে মাখান।

  • দুই হাতে আলতোভাবে বেলে খামির ১ পাউন্ড পাউরুটির আয়তাকার পাত্রের সমান লম্বা করে ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন।

  • ওভেনে ২০০ ডিগ্রি সে. তাপ দিন।

  • খামির ফেঁপে পাত্রের সমান উঁচু হলে ওভেনে ২৫-৩০ মিনিট বেক করুন।

  • ওভেন থেকে নামিয়ে পাউরুটি পাত্র থেকে বের করে ওপরে তেল মাখিয়ে পরিবেশন করুন।

