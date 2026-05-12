রসনা

দই–চানাচুর বানাবেন যেভাবে

রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার

উপকরণ

  • ঘন টক দই: ১ কাপ

  • বিট লবণ: আধা চা-চামচ

  • সবুজ সস: স্বাদমতো

  • চাট মসলা: আধা চা-চামচ

  • মিনি শিঙারা: ১২-১৩টি

  • পেঁয়াজকুচি: সিকি কাপ

  • কাঁচা মরিচকুচি: স্বাদমতো

  • ঝাল চানাচুর: ১ কাপ

  • ধনেপাতাকুচি: স্বাদমতো

  • তেঁতুলের সস: স্বাদমতো

প্রণালি

প্রথমে একটি পাত্রে টক দই ভালোভাবে ফেটে মসৃণ করে নিন। এর সঙ্গে বিট লবণ, সবুজ সস ও চাট মসলা মেশান। পরিবেশন পাত্রে প্রথমে মিনি শিঙারা হালকা ভেঙে দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি, কাঁচা মরিচকুচি ও চানাচুর ছড়িয়ে দিন। ওপরে দইয়ের মিশ্রণ ঢেলে ধনেপাতা ও তেঁতুলের সস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। খাওয়ার সময় হালকাভাবে মিশিয়ে নিন, যাতে চানাচুর মুচমুচে থাকে।

