মেক্সিকান রাইস অ্যান্ড বিনের রেসিপি

মেক্সিকান রাইস অ্যান্ড বিন এমন ১টি পদ, যেটি খাওয়া যাবে মূল পদ হিসেবেই। সঙ্গে লাগবে না আর কিছুই। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম।
বাসমতী চাল: ১ কাপ
সেদ্ধ ব্ল্যাক বিন: ১ ক্যান
জলপাই তেল: ৩ টেবিল চামচ
মিহি কুচি করা পেঁয়াজ: ২০০ গ্রাম
সবুজ ক্যাপসিকাম: ১ কাপ
লাল ও হলুদ ক্যাপসিকাম: ১ কাপ
মিহি কুচি করা রসুন: ২ টেবিল চামচ
টমেটো পিউরি: ৪ কাপ
জিরাগুঁড়া: ১ চা–চামচ
লাল মরিচের গুঁড়া: ১ চা–চামচ
ফ্রোজেন ভুট্টা: ১ কাপ
সবজির স্টক: দেড় কাপ
পেঁয়াজের পাতাকুচি: ১০০ গ্রাম
ধনেপাতাকুচি: আধা কাপ
লেবুর রস: স্বাদমতো
লবণ: স্বাদমতো।
যেন ভেঙে না যায়, সাবধানে বাসমতী চাল ভালোমতো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। একটি ছড়ানো পাত্রে রান্নার তেল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি হালকা ভেজে নিতে হবে। এতে কেটে রাখা ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে নাড়ুন। খানিকটা ভাজা হলে তার মধ্যে টমেটো পিউরি দিতে হবে। ২ থেকে ৩ মিনিট ভাজা হলে তাতে জিরাগুঁড়া, পাপড়িকা, মরিচগুঁড়া দিয়ে ভালোমতো নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশে গেলে এতে ভুট্টা, ব্ল্যাক বিন আর চাল দিয়ে ২ মিনিট ভেজে সবজির স্টক ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত জ্বালে রাখতে হবে। নামানোর আগে ওপরে পেঁয়াজের পাতাকুচি, ধনেপাতাকুচি, সামান্য লেবুর রস ছড়িয়ে দিলেই পরিবেশনের জন্য তৈরি হয়ে যাবে।