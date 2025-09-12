পাহাড়ি সবজি বাঁশকোঁড়লভাজির রেসিপি

পাহাড়ি সবজির স্বাদই আলাদা। পাহাড়ি এসব খাবারের উপকরণ এখন ঢাকাতেই পাওয়া যাচ্ছে। বাঁশকোঁড়লভাজির রেসিপি দিয়েছেন হেবাং-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী বিপ্লী চাকমা
উপকরণ: বাঁশকোঁড়ল ৫-৬টি, তেল ৫০-১০০ মিলিলিটার, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি ফালি করে দিতে হবে, লবণ পরিমাণমতো, হলুদ পরিমাণমতো, ডিম ২টি।
প্রণালি: বাঁশকোঁড়ল সেদ্ধ করে প্রথমে বেটে নিতে হবে। এরপর তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজতে হবে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে বাটা বাঁশকোঁড়ল ও ফালি করা কাঁচা মরিচ তেলের ওপর দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে ডিম ভেঙে দিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন, যাতে পুরো বাঁশকোঁড়লের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।