চিংড়ি ও বাদাম দিয়ে পাট শাক খেয়েছেন? রেসিপি দেখুন

চিংড়ি ও বাদাম দিয়ে পাট শাক ভাজার রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ তানজীন সুবর্ণা
পাট শাক ২ আঁটি
তেল আধা কাপ
খোসা ছাড়ানো চিনাবাদাম ১ মুঠি
রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ
পেঁয়াজকুচি আধা কাপ
আস্ত শুকনা মরিচ ৩-৪টি
ছোট চিংড়ি ২০০ গ্রাম
হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ
লবণ স্বাদমতো
পাট শাকের ডাঁটা ফেলে শুধু পাতা বেছে ধুয়ে ছোট টুকরা করে কেটে রাখুন।
প্যানে তেল গরম করে প্রথমে চিনাবাদাম ভেজে তুলে রাখুন।
এরপর রসুন ও পেঁয়াজকুচি মচমচে করে ভেজে তুলে রাখুন।
একই তেলে শুকনা মরিচও মচমচে করে ভেজে নিন।
রসুন-পেঁয়াজের সঙ্গে ঝুরঝুরে করে গুঁড়া করে নিন।
এবার একই তেলে হলুদ ও লবণ মাখানো চিংড়ি লালচে করে ভেজে নিন।
এরপর পাট শাকও লবণ দিয়ে ভাজুন।
শাক নরম হয়ে এলে ভাজা বাদাম এবং বেরেস্তা-মরিচের মিশ্রণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নামিয়ে নিন।
গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।