স্পাইসি নাগা উইংস
স্পাইসি নাগা উইংস
রসনা

স্পাইসি নাগা উইংসের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • মুরগির উইংস বা ডানা: ৮টি

  • আদাবাটা: ১ চা-চামচ

  • রসুনবাটা: আধা চা-চামচ

  • নাগা মরিচবাটা: আধা চা-চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • অয়েস্টার সস: ১ চা-চামচ

  • সয়া সস: ১ চা-চামচ

  • লেবুর রস: ১ চা-চামচ

  • লাল মরিচবাটা: আধা চা-চামচ

  • সরিষাবাটা: আধা চা-চামচ

  • সরিষার তেল: ১ চা-চামচ

  • কর্ন ফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • মুরগির ডানা থেকে ওপরের চিকন অংশ কেটে বাকি অংশ থেকে হাড়ের অংশে কেটে দুই ভাগ করুন।

  • প্রতিটি ডানা থেকে দুই টুকরা করে ১৬ টুকরা হবে।

  • এবার বাকি সব উপকরণ মুরগির ডানার সঙ্গে মেখে ১০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন।

  • অল্প তেলে ভেজে নিন।

