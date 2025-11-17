রুইয়ের মাথায় আলু চচ্চড়ির রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফাতিমা আজিজ
রুই মাছের মাথা (৩০০ গ্রাম): ১টি
আলু (লম্বালম্বি কেটে নিতে হবে): ৩টি
পেঁয়াজকুচি: সিকি কাপ
পেঁয়াজবাটা: আধা কাপ
হলুদগুঁড়া: ১ চা-চামচ
মরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
জিরাবাটা: ১ চা-চামচ
ধনেগুঁড়া: ২ চা-চামচ
লবণ: ১ চা-চামচ অথবা স্বাদমতো
টমেটো (টুকরা করা): ১টি
কাঁচা মরিচ: ৪টি
তেল: সিকি কাপ
রুই মাছের মাথায় লবণ মেখে ১৫ মিনিট রেখে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।
প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে নিন।
এবার সব বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে লবণ ও পানি দিন।
আরও কিছুক্ষণ ভালো করে কষিয়ে নিয়ে মাছের মাথা দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন।
মাথাটা উঠিয়ে রাখুন। এবারে আলু দিয়ে কষিয়ে দিন।
আলু সেদ্ধ হওয়ার জন্য পানি দিন। আলু সেদ্ধ হয়ে এলে টমেটোকুচি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন।
সামান্য পানি ও কষানো মাছের মাথা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন।
ভুনা ভুনা হয়ে তেল ওপরে উঠলে নামিয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।